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    Турция заинтересована в разработке казахстанских месторождений нефти

    12 Мая 2022, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турция заинтересована в казахстанской нефти. Об этом сообщил министр энергетики Булат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках поездки в Турцию проходила встреча с коллегой в этой стране. Смотрели ход строительства атомной электростанции в Турции, также обговаривали вопросы поставок нефти, пути поставок, участия их компаний в качестве инвесторов. Дело в том, что с 2010 года у нас нет совместных проектов в нефтяной сфере. Данный вопрос также обговаривался», - сказал Булат Акчулаков в кулуарах Правительства.

    По его словам, Турция заинтересована не только в поставках нефти, но и в разработке месторождений.

    «Помимо Каспийского трубопроводного консорциума, Транснефти, железнодорожных отгрузок, альтернативными маршрутами может быть морская транспортировка. Организация альтернативных вариантов транспортировки нефти потребует несколько лет. Сейчас Турция потребляет порядка 1 млн баррелей нефти в сутки», - отметил министр.

    «Естественно, они заинтересованы в поставках в том числе и казахстанской нефти, пытаются диверсифицировать свой импорт. Мы исходим из того, какие у нас есть возможности. Сегодня они уже берут казахстанскую нефть», - добавил глава Минэнерго.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Энергетика Турция Нефть Минэнерго РК
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