Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана – Президент РК

    12 Октября 2022, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы придаем особое значение государственному визиту Главы Турецкой Республики в Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодняшний визит приурочен к 30-летию дипломатических отношений. Это имеет огромное символическое значение. В этот период между двумя странами установился тесный политический диалог, братские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Надеемся, что этот визит высокого гостя также укрепит двустороннее сотрудничество, а также будет плодотворным и успешным. Сегодняшние переговоры, безусловно, укрепят казахстанско-турецкие связи», - сказал Касым-Жомарт Токаев на 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

    Президент РК подчеркнул, что Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана.

    «Наши страны имеют общие родословную, язык и духовные ценности. Прошел почти век с тех пор, как турецкое государство выбрало республиканский путь развития. В этой связи сердечно поздравляю Вас и братский турецкий народ с достижением исторического рубежа. Ваша страна шагает к этому рубежу с большими достижениями. Сегодня Турция добилась огромных успехов на пути политического и социально-экономического развития. Придерживается активной и настойчивой политики по региональным и глобальным вопросам. Благодаря этому в мировой политике Турция остается государством с высоким авторитетом. Реджеп-бей, желаю Вашей стране достичь больших высот! Уверен, что Вы внесете большой вклад в расширение сотрудничества между двумя государствами», - заключил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Акорда Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
    Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
    Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
    Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров