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    Турция в течение 150 часов обеспечит отвод террористов YPG

    23 Октября 2019, 16:35

    СОЧИ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ – Накануне президенты Турции и России обсудили в Сочи ситуацию в Сирии. «Наша цель - добиться долгосрочной стабильности в Сирии», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в резиденции Бачаров ручей в Сочи. Об этом передает турецкое агентство «Анадолу».

    Эрдоган напомнил, что Турция за последние 8,5 лет предоставила убежище трем миллионам 650 тысяч сирийских беженцев, из которых 350 тысяч - этнические курды. Турция и Россия будут действовать сообща в Сирии, и реализуют проекты, которые облегчат добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, сообщил президент Турции.

    Эрдоган сообщил, что, начиная с полудня 23 октября в течение 150 часов, будет обеспечен отвод террористов YPG вместе с оружием на 30 км от турецкой границы.

    Президент Турции сообщил, что обсудил с российским коллегой также ситуацию в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. «На данном этапе в Идлибе обеспечен относительный мир, число атак сократилось, что вызывает удовлетворение», - сказал Эрдоган.

    Эрдоган отметил, что лидеры Турции и России предприняли серьезные шаги по установлению мира, спокойствия и стабильности в Сирии, как на двустороннем уровне, так и в рамках Астанинского процесса. Он добавил, что благодаря совместным усилиям президентов двух стран подписан ряд важных документов, включая Сочинский меморандум.

    Как передает агентство ТАСС, Россия окажет содействие в реализации Аданского соглашения по режиму границы между Турцией и Сирией.

    «Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения. Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях», - сказано в документе.

    Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились больше шести часов. На них обсуждалась, в частности, операция «Источник мира», начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Турция Ближний Восток Сирия
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