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    Турция снизит квоту для проживания иностранцев

    12 Июня 2022, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже с 1 июля доля нерезидентов в каждом из жилых районов республики не должна будет превышать 20 %. При этом около 1200 регионов будут доступны к проживанию только гражданам Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    В правительстве считают, такая мера поможет контролировать количество мигрантов в стране.

    Сейчас власти обеспокоены растущим числом сирийских беженцев. Всего в Турции зарегистрировано почти 1,5 млн иностранцев, имеющих вид на жительство в этой стране. Приток людей также усилился в связи с ситуацией в Украине.

    «За последние шесть лет мы предотвратили въезд более чем 2,5 млн нелегальных мигрантов и поймали более 1 млн нарушителей внутри страны. В последнее время многие сирийцы начали приезжать сюда из Дамаска. Пока мы размещаем их во временных лагерях», - сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Турция Мировые новости
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