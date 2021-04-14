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    Турция продлила требование о наличии ПЦР-теста для прибывающих авиапассажиров

    14 Апреля 2021, 20:23

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - При посещении Турции до 31 мая иностранным гражданам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, проведенный методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Соответствующее решение приняло Управление гражданской авиации Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Как сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации Турции в Twitter, срок данного требования должен был истечь 15 апреля.

    Напомним, на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. Об этом сегодня рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Турция
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