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    Турция приветствует результаты выборов в Казахстане

    11 Января 2021, 08:36

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - МИД Турции приветствовал «мирные и спокойные» выборы в парламент и местные представительные органы Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    «Мы рады, что состоявшиеся сегодня выборы в нижнюю палату парламента (Мажилис) и местные представительные органы (маслихаты) прошли мирно и спокойно по всей стране», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    «В Анкаре желают, чтобы результаты выборов были благоприятными для братского и дружественного народа Казахстана», - говорится в заявлении.

    В МИД выразили уверенность, что «стратегическое сотрудничество Турции с Казахстаном, который в этом году отмечает 30-летие своей независимости, получит дальнейшее развитие в предстоящий период».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Выборы-2021
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