Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Турция приостановила все виды рыболовства в водах Черного моря

    26 Марта 2022, 21:47

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турция приостановила все виды рыболовства в водах Черного моря. Решение касается участка между Болгарией и Кефкеном и будет действовать до особого распоряжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В целях безопасности с 26 марта приостанавливаются все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном в ночное время.

    Об этом в субботу заявило Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

    «В целях безопасности жизни и имущества турецких рыбаков и народа с сегодняшнего дня до особого распоряжения приостанавливаются все виды рыболовства, в том числе рыбалка с небольших судов в период от заката до рассвета», - говорится в сообщении турецкого ведомства.

    Напомним, ранее сообщалось, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина старого образца. Движение судов в проливе Босфор приостановлено. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор этого объекта.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Турция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей