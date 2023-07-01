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    Турция повысила тарифы на проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы

    1 Июля 2023, 21:09

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - 1 июля 2023 года вступили в силу новые пошлины за проход судов через Стамбульский (Босфор) пролив и пролив Чанаккале (Дарданеллы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Новые тарифы устанавливают уровень налогов и сборов в 4,42 доллара за тонну с каждого судна (ранее 4,08 доллара).

    Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу заявил в данной связи, что согласно указу президента, пошлины за проход через турецкие проливы будут пересматриваться ежегодно 1 июля автоматически.

    Глава Минтранса напомнил, что с каждого судна первоначально взымалась пошлина в среднем на уровне 3 240 долларов. В 2002 году пошлина была повышена до 16 393 долларов, а согласно тарифу на 1 июля 2023 года с судна чистым тоннажем в 10 тысяч тонн будет взыматься плата в размере 17 760 долларов.

    Конвенция Монтрё от 1936 года определяет налоги и сборы (за маяк, снос и санитарную инспекцию), применяемые к судам, проходящим через турецкие проливы без захода.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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