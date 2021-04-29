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    Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины Sputnik V

    29 Апреля 2021, 09:30

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Турция подписала соглашение о получении 50 миллионов доз российской вакцины Sputnik V, сообщил на брифинге в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

    По словам главы ведомства, поставки начнутся с мая. Партия прививок будет доставлена в Турцию в течение полугода, добавил он. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

    Коджа также сообщил, что интервал между двумя дозами применяемой в настоящее время в Турции вакцины BioNtech был увеличен до шести-восьми недель.

    Кроме того, министр проинформировал о случаях заражения новыми штаммами коронавируса, зафиксированными на территории страны.

    «Индийский вариант наблюдался у пяти наших граждан в Стамбуле. Этот вариант был замечен впервые, и случаи заболевания рассматриваются изолированно», - сказал, в частности, глава турецкого Минздрава.

    Коджа также рассказал, что в ближайшие несколько дней в Турции начнется подготовка к тестированию отечественной инактивированной вакцины в рамках т.н. «Фазы-3» испытаний. Он отметил, что это последний шаг к общему использованию препарата.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Турция Коронавирус в мире Вакцинация
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