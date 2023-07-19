Турция подала заявку на проведение финальных матчей еврокубков в 2026 и 2027 годах

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Турция подала заявку на проведение финальных матчей Лиги Европы УЕФА и Лиги европейских конференций в 2026 и 2027 годах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Согласно информации УЕФА, заявки на проведение финальных матчей клубных организаций УЕФА среди мужчин и женщин в 2026 и 2027 годы подали футбольные федерации 9 стран.

Турецкая федерация футбола (TFF) предложила провести финалы Лиги Европы УЕФА и Лиги европейских конференций УЕФА в 2026 и 2027 годах на стадионах стамбульских клубов «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай».

Исполком УЕФА в мае 2024 года определит стадионы, на которых пройдут 8 финальных матчей.

На проведение финалов главных турниров УЕФА также претендуют Венгрия, Италия, Германия, Норвегия, Шотландия, Израиль и Швейцария.