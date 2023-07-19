Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Турция подала заявку на проведение финальных матчей еврокубков в 2026 и 2027 годах

    19 Июля 2023, 22:20

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Турция подала заявку на проведение финальных матчей Лиги Европы УЕФА и Лиги европейских конференций в 2026 и 2027 годах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Согласно информации УЕФА, заявки на проведение финальных матчей клубных организаций УЕФА среди мужчин и женщин в 2026 и 2027 годы подали футбольные федерации 9 стран.

    Турецкая федерация футбола (TFF) предложила провести финалы Лиги Европы УЕФА и Лиги европейских конференций УЕФА в 2026 и 2027 годах на стадионах стамбульских клубов «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай».

    Исполком УЕФА в мае 2024 года определит стадионы, на которых пройдут 8 финальных матчей.

    На проведение финалов главных турниров УЕФА также претендуют Венгрия, Италия, Германия, Норвегия, Шотландия, Израиль и Швейцария.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Торжественное открытие II Игр стран СНГ прошло в Минске
    Гимнаст Милад Карими завоевал второе «золото» на Универсиаде в Чэнду
    В Астане прошли соревнования по байге
    Казахстанский спортсмен Давид Ефремов занял пятое место на Универсиаде в беге с барьерами
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха