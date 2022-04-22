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    Турция отзывает некоторую продукцию Kinder из-за вспышки сальмонеллеза

    22 Апреля 2022, 22:54

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Турции не зарегистрировано заболеваний, связанных с данным шоколадом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Вспышка сальмонеллеза на итальянском заводе «Ferrero» в Бельгии в начале этого месяца побудила торговую марку «Kinder» отозвать всю свою продукцию из разных стран.

    Из-за возможного распространения сальмонеллеза отдел пищевых продуктов Министерства сельского и лесного хозяйства Турции распространил информацию о том, что вся продукция «Kinder» в стране будет проверена на наличие бактерии.

    Турецкое ведомство объявило, что шоколадный продукт «Schoko Bons» торговой марки «Kinder» будет отозван из-за возможного заражения бактерией сальмонеллы.

    Как отмечает специалист по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям доктор Неклы Тулек, сальмонелла — это тип бактерий, поражающие желудочно-кишечный тракт человека. Некоторые виды из них вызывают острые заболевания у людей и животных. Иногда симптомы инфекционного заболевания могут быть легкими, самокупирующимися, а иногда в особенности у маленьких детей, пожилых людей с ослабленной иммунной системой даже смертельными.

    «Как правило, большинство заболеваний связанных с сальмонеллой не являются сверхсерьезными случаями. Обычные симптомы включают диарею, лихорадку, боль в животе и тошноту. Рвота встречается реже. Процесс развивается в течение от 6 до 72 часов после заражения. В большинстве случаев человек выздоравливает без специального лечения через несколько дней или неделю. Диагноз можно поставить на основании микробиологического и бактериологического исследования стула человека, а при необходимости и других образцов», - добавил доктор.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Происшествия Здравоохранение Турция Бельгия Мировые новости
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