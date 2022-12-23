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    Турция окажет помощь в создании генетического банка растений в Казахстане

    23 Декабря 2022, 19:44

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Вопросы взаимодействия Казахстана и Турции в АПК обсудили вице-министры сельского хозяйства двух стран в Анкаре. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    10 ноября 2022 года в Шымкенте было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере семеноводства между Казахстаном и Турцией. Для дальнейшей реализации соглашения в столицу Турецкой Республики прибыла казахстанская делегация во главе с вице-министром Абулхаиром Тамабеком.

    Стороны обсудили вопросы проведения совместных научных исследований, достигнута договоренность по обмену опытом по налаживанию процессов производства и создания сертификационной службы семян сельскохозяйственных растений.

    Кроме того, Абулхаир Тамабек посетил офисы Ассоциации семеноводов Турецкой Республики «TSUAB», зернового союза «TMO» и сертификационной службы семян «TUAB», имеющие большой опыт в области проведения анализа семян на наличие болезней и вредителей.

    Также казахстанская делегация побывала в Национальном генетическом банке семян Турецкой Республики. Во время встречи достигнута договоренность об оказании консультативной помощи по созданию подобного генетического банка в Казахстане.

    Вопросы сотрудничества в области семеноводства также будут обсуждены в рамках двухсторонних встреч на площадке международного бизнес-форума «Семена для будущего»


    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства
    Турция Сельское хозяйство
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