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    Турция обнаружила высококачественную нефть на юго-востоке страны

    3 Мая 2023, 13:22

    КОНЬЯ. АНАДОЛУ. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии новых запасов нефти в районах Джуди и Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По его словам, производственная мощность нового месторождения оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки.

    «Хочу поделиться хорошими новостями. Мы обнаружили запасы нефти с производственной мощностью 100 000 баррелей в сутки в Джуди и Габаре», - сказал президент на церемонии открытия самой крупной солнечной электростанции в Европе (СЭС «Карапынар») и запуска других недавно завершенных объектов в центральной провинции Конья.

    Он отметил, что недавно обнаруженная нефть «имеет высококачественную структуру».

    Турецкий лидер подчеркнул, что «Турция больше не будет зависеть от других в энергетике, став государством-экспортером энергии».

    Президент Турции рассказал, что нефть, обнаруженная на глубине 2600 метров, будет добываться «с помощью 100 скважин. «Запасы смогут удовлетворять одну десятую часть нашего ежедневного потребления», - добавил он.

    Эрдоган также сообщил, что нефтяная скважина в Габаре будет названа в честь молодой учительницы музыки Айбуке Ялчин, которая была убита в результате теракта РКК в 2017 году на юго-востоке Турции.

    «Надеюсь, что наше новое месторождение, скважина Айбуке Ялчин-1, даст больше нефти, чем добывается по всей стране», - добавил он.

    Касаясь проекта строительства АЭС «Аккую», Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что станция сможет удовлетворить 10% потребностей страны в энергии.

    Турецкий лидер также заявил, что вторая атомная электростанция может быть построена в районе Синоп на севере страны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости
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