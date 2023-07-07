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    Турция обнародовала новый пакет помощи пострадавшим от землетрясений

    7 Июля 2023, 14:47

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Жителям зоны бедствия в Турции, желающим самостоятельно восстановить разрушенные землетрясением дома, государством будет выплачено по 500 тыс. лир, а владельцам магазинов и других объектов бизнеса – по 250 тысяч лир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

    Об этом объявил в пятницу, 7 июля министр окружающей среды, градостроительства и изменения окружающей среды Мехмет Озхасеки.

    По его словам, жители зоны бедствия в Турции смогут получить также беспроцентные кредиты на 500-800 тысяч лир, а предприниматели – на 250-500 тысяч лир.

    «Речь идет о льготных кредитах сроком на 10 лет с началом графика погашения через два года после получения средств», - пояснил министр.

    При этом он подчеркнул, что строительство должно вестись с жестким учетом требований сейсмостойкости.

    Параллельно в городах и селах зоны бедствия продолжается строительство домов в рамках плана, утвержденного правительством Турции.

    Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов). Число жертв подземных толчков превысило 50 тыс. человек.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Мировые новости Землетрясение
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