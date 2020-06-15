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    Турция начала новую антитеррористическую операцию на севере Ирака

    15 Июня 2020, 12:12

    АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл в Командный центр ВС Турции с целью руководства и координации антитерроритической операции Pençe-Kartal на севере Ирака. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

    В рамках продолжающейся операции турецкая операция наносит удары по объектам террористов РКК в районах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басъян и Хакурк в Ираке.

    Наряду с Акаром в Командном центре находятся глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Умит Дюндар, командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакюз и командующий ВМС адмирал Аднан Озбал.

    Минобороны Турции ранее объявило о начале очередной операции на севере Ирака проводимой в ответ на рост числа атак и провокаций в районе расположения частей ВС Турции.

    Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию, отмечает Анадолу.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

    США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

    Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

    В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

    В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

    В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Турция Ближний Восток
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