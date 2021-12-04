Турция изменила экспортный бренд своей продукции
АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Новым экспортным брендом Турции, нацеленным на повышение узнаваемости известных турецких брендов и продукции за рубежом, отныне является «Türkiye» (Турция). Текст указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в субботу в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
В тексте указа отмечается, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.
В документе отмечается, что термин «Türkiye» (Турция) наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. В данной связи принято решение о переименовании бренда страны. Отныне вместо бренда «Made in Turkey», экспортная продукция будет поставляться под единым брендом «Made in Türkiye».
При этом во всех официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов «Turkey», «Turkei», «Turquie» и т.д., будет использоваться единый термин «Türkiye».
- Под санкции ЕС попал ряд предприятий Беларуси
- Адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца «омикрона» - Гинцбург
- В ООН против изоляции ЮАР из-за нового штамма
- Узбекистанцев призвали отметить Новый год в кругу семьи
- Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене
- Мероприятия, посвященные Дню Первого Президента Казахстана и 30-летию Независимости страны прошли в Анкаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана