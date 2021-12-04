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Турция изменила экспортный бренд своей продукции

4 Декабря 2021 19:21
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Турция изменила экспортный бренд своей продукции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Новым экспортным брендом Турции, нацеленным на повышение узнаваемости известных турецких брендов и продукции за рубежом, отныне является «Türkiye» (Турция). Текст указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в субботу в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

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В тексте указа отмечается, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.

В документе отмечается, что термин «Türkiye» (Турция) наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. В данной связи принято решение о переименовании бренда страны. Отныне вместо бренда «Made in Turkey», экспортная продукция будет поставляться под единым брендом «Made in Türkiye».

При этом во всех официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов «Turkey», «Turkei», «Turquie» и т.д., будет использоваться единый термин «Türkiye».


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#Турция   #Мировые новости  
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