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    Турция готова к активизации сотрудничества с Казахстаном в правоохранительной сфере

    10 Ноября 2022, 21:04

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Еркебулан Сапиев провел встречу с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, в ходе которой обсудил актуальные вопросы в сфере правоохранительной деятельности между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Министр С. Сойлу сообщил, что в целях активизации взаимного сотрудничества правоохранительных органов Казахстана и Турции турецкая сторона готова принять полицейских и военнослужащих Национальной гвардии РК на курсы повышения квалификации, а также на обучение в высшие учебные заведения.

    Е. Сапиев обратил внимание, что Казахстан придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Турцией и отметил, что количество граждан Казахстана, пребывающих в Турции, в том числе студентов, с каждым годом увеличивается. Посол выразил просьбу в оказании содействия при оформлении документов, необходимых для их нахождения на территории Турции.

    В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности между Казахстаном и Турцией.


    Фото: t.me/pressmfakz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Турция
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