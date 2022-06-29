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    Турция дала согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

    29 Июня 2022, 15:36

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турция согласилась во вторник снять свои ограничения на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    Анкара заявила, что получила то, что хотела, включая полное сотрудничество с вышеуказанными кандидатами в Североатлантический блок в борьбе с повстанческими группировками.

    В частности, Турция потребовала от Финляндии и Швеции экстрадиции разыскиваемых лиц и отмены ограничений на поставки оружия, введенных после военного вторжения Турции на северо-восток Сирии в 2019 году.

    Ранее Р. Эрдоган заблокировал этот шаг, настаивая на том, чтобы скандинавские страны изменили свою позицию в отношении группировок, которые по мнению Анкары несут угрозу национальной безопасности, включая Рабочую партию Курдистана и ее сирийское ответвление.

    Вступление новых членов в НАТО происходит в условиях усиления альянса силами быстрого реагирования почти в восемь раз на восточном фланге.

    Фото: startribune.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    НАТО Турция Мировые новости Швеция Финляндия
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