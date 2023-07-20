Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Турбулентность создают люди – фейк

    20 Июля 2023, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В популярных Telegram-чатах распространяется сообщение о том, что самолеты стали чаще попадать в турбулентность из-за вмешательства людей в природу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Для начала необходимо понять, что же такое турбулентность. Она происходит, когда самолет встречается с сильным ветряным потоком, который может толкать или тянуть борт за собой. Как правило, коммерческие рейсы совершаются на высоте, позволяющей избегать подобных происшествий, однако это все-таки происходит время от времени и в последние годы все чаще.

    Ученые из Университета Рединга в Великобритании провели исследование, сравнив все задокументированные случаи турбулентности с 1979 по 2020 год на североатлантическом маршруте. Они пришли к выводу, что случаи сильной турбулентности увеличились за указанный период на 55%. Причиной, как выяснили специалисты, является глобальное изменение климата.

    Контролировать потоки ветров люди не умеют, точно так же, как и создавать искусственные порывы на большой высоте, чтобы возникала турбулентность. В Сети можно найти патент на технологию искусственного создания ветра, однако на сегодняшний день он отмечен как «заброшенный», а описанная в нем идея так и не была воплощена в жизнь.

    Это говорит о том, что нет никаких оснований полагать, что турбулентность — рукотворное явление и что кто-то создает ее намеренно.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мировые новости Фейки
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники распространяют в Интернете фейковое интервью министра финансов РК
    Мошенники размещают вакансии о работе от имени казахстанской авиакомпании
    Минздрав Казахстана опроверг информацию о размещении в стране биолабораторий США
    Минздрав ответил на утверждение о бесплатных лекарствах для умерших пациентов
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау