Туманно и ветрено будет в Казахстане 1 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 1 февраля, передает МИА «Казинформ».

На юге и юго-востоке Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, гололед. Остальная территория РК по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона – сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем с низовой метелью. В Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.