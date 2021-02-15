Туманная погода сохранится в семи областях Казахстана 15 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за тумана объявлено штормовое предупреждение в семи регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау 15 февраля на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный ночью порывы 15 м/с.

15 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 15 февраля ожидается туман.

15 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ночью на востоке области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 м/с. В Уральске 15 февраля ночью и утром ожидается туман.

15 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 м/с. В Костанае днем 15 февраля ожидается низовая метель.

Днем 15 февраля в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске 15 февраля ожидается низовая метель, гололед.

15 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. В Караганде 15 февраля ночью ожидается туман.

15-17 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе 15-17 февраля временами ожидается туман.



