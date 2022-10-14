Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Туман ожидается 15 октября на западе и севере Казахстана

    14 Октября 2022, 18:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    15 октября ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    В этот же день на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь.

    15 октября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

    16-17 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, силой 15-20 м/с, 17 октября порывы будут достигать 23 м/с.


    Фото из открытых источников
    Западно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дождь и снег ожидаются на юге и западе Казахстана 6 ноября
    Штормовое предупреждение объявлено в столице и 10 областях Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК
    Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров