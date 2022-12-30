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    Туман, осадки, низовую метель и усиление ветра прогнозируют синоптики 30 декабря в Казахстане

    30 Декабря 2022, 00:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Большая часть территории РК будут под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем пройдет снег, на юге, западе – осадки (дождь, снег), туман. На севере, в центре, востоке страны ожидается низовая метель, на западе, юге, в центре РК – гололед, на юге, юго-востоке, востоке РК – усиление ветра.

    Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в 11 областях Казахстана.
    Казгидромет Погода
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