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    00:01, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Туман и снегопад – прогноз погоды в Казахстане на 23 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 23 января сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидается снег, на юге и юго-востоке местами сильный снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 м/с и более. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

    В Туркестанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах 30 м/с и более.

    В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более.

    В Алматинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 24-29 м/с.

    В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами – низовая метель.

    В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Акмолинской, Кызылординской, ночью Костанайской областях местами усиление ветра 15-23 м/с.

    В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области ночью на севере области – гололед.

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