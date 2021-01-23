Туман и снегопад – прогноз погоды в Казахстане на 23 января
В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах 30 м/с и более.
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более.
В Алматинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 24-29 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами – низовая метель.
В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Акмолинской, Кызылординской, ночью Костанайской областях местами усиление ветра 15-23 м/с.
В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области ночью на севере области – гололед.