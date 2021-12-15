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Туман и сильный ветер: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана

15 Декабря 2021 19:25
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Туман и сильный ветер: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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16-18 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе 16-17 декабря ожидается туман.

16 декабря в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе и в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау 16 декабря ожидается ветер юго-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

16 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 16 декабря временами ожидается туман.

Ночью и утром 16 декабря на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью 16 декабря ожидается туман. В Туркестане ночью 16 декабря ожидается туман.

16 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с. В Кокшетау 16 декабря ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

16 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 16 декабря ночью и утром ожидается туман.

Днем 16 декабря на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

16 декабря на юге, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на юге, западе области 15-20 м/с.



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