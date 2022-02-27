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    Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана

    27 Февраля 2022, 21:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и десяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане 28 февраля временами ожидается туман.

    На западе Карагандинской области, юго-востоке Костанайской области, юго-востоке, западе Акмолинской области, юге Павлодарской области, на юге Северо-Казахстанской области, севере Актюбинской области, в центре Атырауской области ожидается туман.

    На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске 28 февраля ночью и утром ожидается туман, днем - гололед.

    Утром и днем 28 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В Шымкенте 28 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 28 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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