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Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана

27 Февраля 2022 21:14
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Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и десяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане 28 февраля временами ожидается туман.

28 февраля на севере, западе Карагандинской области ожидается туман.

28 февраля в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 м/с.

28 февраля на севере, юго-востоке Костанайской области ожидается туман.

28 февраля на юго-востоке, западе Акмолинской области ожидается туман.

28 февраля на юге Павлодарской области ожидается туман.

28 февраля на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

28 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман.

28 февраля на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау 28 февраля ожидается туман.

28 февраля на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске 28 февраля ночью и утром ожидается туман, днем гололед.

Утром и днем 28 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В Шымкенте 28 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 28 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.


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