Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и десяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Нур-Султане 28 февраля временами ожидается туман.
28 февраля на севере, западе Карагандинской области ожидается туман.
28 февраля в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 м/с.
28 февраля на севере, юго-востоке Костанайской области ожидается туман.
28 февраля на юго-востоке, западе Акмолинской области ожидается туман.
28 февраля на юге Павлодарской области ожидается туман.
28 февраля на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
28 февраля на севере Актюбинской области ожидается туман.
28 февраля на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау 28 февраля ожидается туман.
28 февраля на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске 28 февраля ночью и утром ожидается туман, днем гололед.
Утром и днем 28 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В Шымкенте 28 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 28 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля
- Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области
- Кубок чемпионата РК по зимним трековым автомобильным гонкам остался в Акмолинской области
- Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау
- Число тяжелобольных коронавирусом пациентов снижается в Атырауской области
- Пробуждение весны: грандиозный гала-концерт представят в театре «Астана балет»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана