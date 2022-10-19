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    Туман и осадки ожидаются на большей части Казахстана

    19 Октября 2022, 00:07

    АСТАНА. КАЗИНОРМ - Под влиянием ложбины атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут осадки - дождь, снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «На юге и в горных районах Жамбылской области, днем в горных районах Туркестанской области - сильные осадки (дождь, снег). Лишь в Улытауской, Кызылординской и Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, на севере, северо-западе Казахстана порывы ветра составят 23-25 м/с», - сообщают синоптики.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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