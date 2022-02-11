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    Туман и гололед прогнозируют в Алматы в выходные дни

    11 Февраля 2022, 21:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в выходные дни ожидается туман и гололед, а в горах - сильный снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», утром и днем 12 февраля, сутки 13 февраля в городе, временами ожидаются туман и гололед. В горах Алматы 12 февраля – сильный снег, временами туман, гололед. Ветер западный, местами порывы - 23-28 метров в секунду.

    В ДЧС Алматинской области также сообщили, что 12 февраля в области ожидаются туман и гололед. Ветер западный, порывы ветра достигают до 17-22 метров в секунду.

    ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Казгидромет Погода
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