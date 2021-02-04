Туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 4 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертого февраля ложбина Атлантического циклона будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температурного фона. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается туман.