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    07:54, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 4 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертого февраля ложбина Атлантического циклона будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температурного фона. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с.

    В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

    В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается туман.


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