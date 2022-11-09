Туман и гололед ожидаются в северных регионах Казахстана 9 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В северных регионах Казахстана ожидаются туманы, гололед и низовые метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 3-5 тепла.

В Жезказгане облачно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 2-4 тепла.

В Караганде облачно, снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем от -1 до +1 градуса.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 3-5 тепла. Ночью в горных, предгорных районах области ожидаются сильные осадки – дождь, снег, туман, гололед.

В Костанае облачно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 4-6 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем от -1 до +1 градуса. На большей части области ожидается снег, на севере, востоке области – низовая метель.

В Семее облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 2-4 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 5-7 тепла. На юге, востоке, в горных районах области ожидаются туман, гололед.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 5-7 тепла. На западе, в горных и предгорных районах области ожидаются туман, гололед.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 2-4 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

В Астане переменная облачность, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 мороза.

В Алматы облачно, дождь, туман, гололед, ветер 3-8 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 5-7 тепла.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана.