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    Туман и гололед ожидаются в северных регионах Казахстана 9 ноября

    9 Ноября 2022, 00:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В северных регионах Казахстана ожидаются туманы, гололед и низовые метели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 3-5 тепла.

    В Жезказгане облачно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 2-4 тепла.

    В Караганде облачно, снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем от -1 до +1 градуса.

    В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 3-5 тепла. Ночью в горных, предгорных районах области ожидаются сильные осадки – дождь, снег, туман, гололед.

    В Костанае облачно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 4-6 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем от -1 до +1 градуса. На большей части области ожидается снег, на севере, востоке области – низовая метель.

    В Семее облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 2-4 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 5-7 тепла. На юге, востоке, в горных районах области ожидаются туман, гололед.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 5-7 тепла. На западе, в горных и предгорных районах области ожидаются туман, гололед.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 2-4 тепла.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 тепла.

    В Астане переменная облачность, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 мороза.

    В Алматы облачно, дождь, туман, гололед, ветер 3-8 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 5-7 тепла.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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