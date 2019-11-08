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вчера 14:07
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Туман и гололед ожидаются в Казахстане 8 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона в западных и южных областях Казахстана 8 ноября ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-западные, северные и восточные регионы оказывает влияние ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронты – ожидаются осадки, усиление ветра, метель, гололед. Местами по стране ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гололед, метель, в Акмолинской области – туман, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-23 м/с, в Восточно- Казахстанской области – низовая метель.
В Карагандинской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром – туман, днем – гололед, низовая метель.
В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.
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