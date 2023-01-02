Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Туман и гололед ожидаются в Казахстане 2 января

    2 Января 2023, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК 2 января будет под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем пройдет снег, на западе, юге – осадки (дождь, снег). На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем на севере, востоке Акмолинской, на западе, юге Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на юго-западе, севере, в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.
    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом
    Штормовой ветер ожидается в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 регионах Казахстана
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    2 30-градусные морозы прогнозируют в январе в СКО
    3 Геннадий Головкин номинирован на «Лучший бой года»
    4 Туман и гололед ожидаются в Казахстане 2 января
    5 Петропавловск-2023: что ждет горожан в новом году
    Новости партнеров