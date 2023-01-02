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Туман и гололед ожидаются в Казахстане 2 января

2 Января 2023, 00:03
Туман и гололед ожидаются в Казахстане 2 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК 2 января будет под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, с чем пройдет снег, на западе, юге – осадки (дождь, снег). На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на севере, востоке Акмолинской, на западе, юге Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на юго-западе, севере, в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.

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