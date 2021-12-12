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Туман и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана

12 Декабря 2021 00:01
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Туман и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части республики 12 декабря ожидается неустойчивый характер погоды, где в северной половине пройдет снег, на юге и юго-востоке осадки (дождь, снег), лишь на западе РК – погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, востоке, центре РК с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На юго-западе области и в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на западе, северо-востоке и в горных районах ожидаются туман, гололед.

На юго-западе Восточно-Казахстанкой области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем на юге, северо-востоке области низовая метель.

На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере, востоке области туман, гололед.

На востоке Актюбинской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юго-востоке области низовая метель, гололед.

На севере Туркестанской области ожидается туман, гололед, днем в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, на юге области туман, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман.

На юге Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

На севере Западно-Казахстанской, на севере и западе Мангистауской, на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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