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Туман и гололед ожидаются на большей территории Казахстана

18 Марта 2021 05:04
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Туман и гололед ожидаются на большей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по прежнему сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Лишь на западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-востоке – небольшой снег. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью, днем на юго-западе –пыльная буря.

В Мангыстауской области местами ожидается гроза, усиление ветра местами 17-22 м/с, днем с пыльной бурей. В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Западно-Казахстанской области – ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Туркестанской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области - местами 17-22 м/с.

В Алматинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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