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Туман и гололед ожидаются 12 марта в Казахстане

12 Марта 2020 03:00
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Туман и гололед ожидаются 12 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть РК будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, и на юге Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (преимущественно дождь), передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ночью в Жамбылской области, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман, в Костанайской области местами усиление ветра 18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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