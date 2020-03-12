Туман и гололед ожидаются 12 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть РК будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, и на юге Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (преимущественно дождь), передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ночью в Жамбылской области, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман, в Костанайской области местами усиление ветра 18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.