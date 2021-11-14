Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 ноября в Алматы ожидается гололед и туман. Департамент по чрезвычайным ситуациям города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС порекомендовали водителям сосредоточиться на дороге, не пользоваться телефоном во время движения и не отвлекаться на посторонние действия, не связанные с управлением машиной.

«Помните, что резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Рекомендации для пешеходов:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Также туристам, отправляющимся в горы даже на один день, ДЧС рекомендует внимательно изучить меры безопасного поведения в горах. В первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. Среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

В походе перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. Не следует совершать переходы в туман или темное время суток; опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки, избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями. Передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения. При возникновении ЧС необходимо набрать номера экстренных служб «112».

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах республики.