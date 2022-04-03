Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 3 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 апреля по-прежнему большая часть РК будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, севере, в горных районах юга страны с ложбиной циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – гроза, пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге Акмолинской, на севере Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются туман, гололед, на западе севере, востоке областей – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на западе, юго-востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на севере Мангистауской области – гроза, на западе, севере, востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей.

На востоке Атырауской, днем на западе, севере Актюбинской, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

На востоке, юге Павлодарской области ожидается туман.