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    00:03, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 3 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 апреля по-прежнему большая часть РК будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, севере, в горных районах юга страны с ложбиной циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – гроза, пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге Акмолинской, на севере Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются туман, гололед, на западе севере, востоке областей – усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на западе, юго-востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    Днем на севере Мангистауской области – гроза, на западе, севере, востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей.

    На востоке Атырауской, днем на западе, севере Актюбинской, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

    На востоке, юге Павлодарской области ожидается туман.


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