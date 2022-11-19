Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 19 ноября

    19 Ноября 2022, 00:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 19 ноября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Республики Казахстан ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью в горных районах юга – сильные осадки. Лишь в центре и на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью.

    Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

    Как сообщалось ранее, штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана.
    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане
    Дождь и снег ожидаются 20 ноября в Казахстане
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
    Штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров