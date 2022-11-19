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Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 19 ноября

19 Ноября 2022, 00:32
Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 19 ноября
19 Ноября 2022, 00:32

Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 19 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 19 ноября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Республики Казахстан ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью в горных районах юга – сильные осадки. Лишь в центре и на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Как сообщалось ранее, штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана.


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