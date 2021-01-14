+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -13 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК

14 Января 2021 20:40
Поделиться:
Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Атырау накрыла пыльная буря
С трех школ сорвало крыши в одном из поселков Атырауской области Последствия штормового ветра ликвидируют в Атырау Какая погода ожидается в январе и феврале в Алматы

15 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

15 января в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Кызылорде 15 января ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

15 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.

15 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный ночью местами 15-20 м/с.
В Уральске 15 января ожидаются туман, гололед, низовая метель.
Вероятность шторма 85-90%.

15-17 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 16-17 января гололед. 15-17 января местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 15, сутки 16 января порывы 23-28 м/с.
В Таразе 15-17 января временами ожидаются туман, 16-17 января гололед.
Вероятность шторма 90-95 %.

15-16 января в Карагандинской области местами ожидаются туман. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.

15 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.
В Атырау ночью 15 января ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-18 м/с.

15 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.

15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20, днем порывы 23 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.

Ночью и утром 15 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.
В Актау ночью и утром 15 января ожидается туман.






Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив