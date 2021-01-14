Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
15 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.
15 января в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Кызылорде 15 января ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.
15 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
15 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный ночью местами 15-20 м/с.
В Уральске 15 января ожидаются туман, гололед, низовая метель.
Вероятность шторма 85-90%.
15-17 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 16-17 января гололед. 15-17 января местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 15, сутки 16 января порывы 23-28 м/с.
В Таразе 15-17 января временами ожидаются туман, 16-17 января гололед.
Вероятность шторма 90-95 %.
15-16 января в Карагандинской области местами ожидаются туман. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.
15 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.
В Атырау ночью 15 января ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-18 м/с.
15 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20, днем порывы 23 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
Ночью и утром 15 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.
В Актау ночью и утром 15 января ожидается туман.
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