Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

15 января в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Кызылорде 15 января ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

15 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

15 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный ночью местами 15-20 м/с.

В Уральске 15 января ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Вероятность шторма 85-90%.

15-17 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 16-17 января гололед. 15-17 января местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 15, сутки 16 января порывы 23-28 м/с.

В Таразе 15-17 января временами ожидаются туман, 16-17 января гололед.

Вероятность шторма 90-95 %.

15-16 января в Карагандинской области местами ожидаются туман. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.

15 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

В Атырау ночью 15 января ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-18 м/с.

15 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20, днем порывы 23 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

Ночью и утром 15 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Актау ночью и утром 15 января ожидается туман.















