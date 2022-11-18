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    Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 18 ноября

    18 Ноября 2022, 00:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 18 ноября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, востоке, днем в горных районах юга РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с низовой метелью.

    В городе Астане будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 7-9 мороза.

    В городе Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 5-7 тепла.

    В городе Шымкенте также синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго- восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 10-12 тепла.

    Как ранее сообщалось, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.
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