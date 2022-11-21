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    Туман, гололед и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 21 ноября

    21 Ноября 2022, 02:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 21 ноября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке, в центре – снег. По республике ожидаются туман, гололед, на юге, юго-востоке усиление ветра, на востоке, в центре низовая метель.

    На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег, в горных районах Туркестанской, Алматинской областей ожидаются сильные осадки.

    Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовую погоду в 13 регионах Казахстана.
    Казгидромет Погода
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