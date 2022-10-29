Туман, гололед и низовая метель ожидаются в ряде регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 29 октября в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью и утром 29 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

29 октября ночью и утром на севере, юго-западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

29 октября ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 29 октября ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

29 октября ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель.