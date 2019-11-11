Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве областей республики с прохождением атмосферных разделов 11 ноября сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, на востоке – местами сильные, ожидается усиление ветра, метель, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

По данным РГП «Казгидромет «, л ишь на юго-западе и западе страны – погода без осадков. Местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанскй области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Алматинской обасти ночью и утром местами ожидается туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской обастях местами ожидается туман, в Мангыстауской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, утром и днем в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – местами туман.