Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане 30 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с Черного моря, в связи с чем ожидается снег, на юге – осадки. Лишь на западе РК - погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Жарминском районе порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, метель, в Северо-Казахстанкой области днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Жамбылской области ночью – усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.