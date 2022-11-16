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Туман, гололед и метель ожидаются 16 ноября в Казахстане

16 Ноября 2022, 02:15
Туман, гололед и метель ожидаются 16 ноября в Казахстане
16 Ноября 2022, 02:15

Туман, гололед и метель ожидаются 16 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК 16 ноября по-прежнему сохраняет свое влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, севере, в центре ожидается снег, на юге страны - сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется туман, гололед, метель, усиление ветра.

На западе, юге, в горных районах Жетысуской, на севере, юге в горных районах Жамбылской, днем в горных, предгорных районах Алматинской, утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской областей ожидаются дождь и снег.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана.

вчера 20:46


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