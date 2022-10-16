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    Туман, дожди и сильный ветер - штормовая погода ожидается в семи регионах РК

    16 Октября 2022, 19:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.

    17 октября ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    17 октября ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

    Ночью 17 октября на севере Павлодарской области ожидается туман, днем на севере, востоке области - ветер западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области - ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный, 15-20, порывы 23-28 м/с.


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