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Туман, дождь, град – прогноз погоды в Казахстане на 24 августа

24 Августа 2020 00:03
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Туман, дождь, град – прогноз погоды в Казахстане на 24 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 24 августа сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юго-западе днем сильные, лишь на юго-востоке и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Карагандинской области местами ожидается гроза, возможен град, ночью и утром – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области утром и днем местами ожидается гроза, ночью местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской области утром и днем местами ожидается гроза, ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, местами – туман.

В Мангистауской области местами ожидается гроза, днем возможен град.

В Актюбинской области на юге ожидается гроза.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 16-21 м/с.

В Павлодарской области ночью ожидается туман.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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